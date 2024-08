Tiago Ghidotti Ney Matogrosso

Ney Matogrosso, de 83 anos, resolveu abrir o jogo sobre várias questões relacionadas a si e também ao país. Em entrevista à "Quem", o cantor brasileiro afirmou que está "solteiro", comentou o conservadorismo do Brasil e ainda fez um relato sobre o assédio dos fãs.







"Essa coisa de cantada de fã costuma acontecer ao vivo, mas, mesmo assim, nunca me meti com fã. Sempre tive essa cautela de não atravessar a minha vida com vida de fã, porque eu sei que é uma situação complexa. Sempre evitei. Claro, quando me falam umas gracinhas assim, posso até responder, mas essas coisas de internet, nada. Não olho com seriedade", disse ele em relação aos admiradores que o acompanham nos palcos e nas redes sociais.





Já em relação ao país, Ney descarta que o Brasil tenha evoluído e ressalta que a nação está mais "careta". Para o cantor, no interior, a situação é mais recorrente. "Eu acho que a sociedade não evoluiu, está é mais careta. Não vou falar 'conservadora', que não é essa a palavra. A palavra é 'careta'. O Brasil sempre foi um país conservador", argumentou.





"A gente se enganava com uma aparência, mas o interior do Brasil sempre foi conservador. Quando eu lancei 'Balada do Louco', lembro de um amigo dizer que ouviu a avó dele falar: 'Como assim? Como esse cara tem coragem de dizer que é melhor não ser normal?' Isso é uma experiência que ainda existe no interior do Brasil", acrescentou.





Aos 83 anos, o musicista que marcou a indústria fonográfica brasileira diz que está solteiro. "Agora, preciso encontrar pessoas que me acendam. As pessoas me acenam, só não me acendem, ultimamente", contou.

