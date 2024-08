Mayra Dugaich Rock in Rio: Ingressos extras para noite de Mariah esgotam em 23 minutos

A cantora pop norte-americana Mariah Carey, de 55 anos, revelou nesta segunda-feira (26) que está de luto após a morte de sua mãe , Patricia, e de sua irmã , Alison. Segundo a artista, as duas morreram no mesmo dia no último fim de semana.



Em entrevista à People, Mariah afirma que está vivendo uma dor com a perda das familiares: "Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia". Ela continua: "Sinto-me abençoada por ter conseguido passar a última semana com minha mãe antes de seu falecimento."

A cantora aproveitou o momento para agradecer aos fãs pelo apoio que vem recebendo: "Agradeço o amor, o apoio e o respeito de todos pela minha privacidade durante esse momento impossível". A artista não divulgou qual teria sido a causa da morte de Patricia e Alison.

Relação entre Patricia e Mariah

A mãe de Mariah era ex-esposa de Alfred Roy Carey. Patricia foi uma cantora de ópera e treinadora vocal, formada pela Juilliard. A artista teve três filhos: Alison, Mariah e Morgan. Patricia e Alfred se separaram quando Mariah tinha apenas três anos.

A mãe da artista, no entanto, tinha uma relação turbulenta com Mariah. O relacionamento entre mãe e filha foi descrito no seu livro de memórias de 2020, The Meaning of Mariah Carey, onde a cantora relata: "Como muitos aspectos da minha vida, minha jornada com minha mãe tem sido cheia de contradições e realidades concorrentes. Nunca foi apenas preto e branco — tem sido um arco-íris de emoções".

Mariah anda escreve: "Nosso relacionamento é uma corda espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e decepção. Um amor complicado amarra meu coração ao da minha mãe."

A cantora tem um show marcado em São Paulo para se apresentar no Allianz Parque, no dia 20 de setembro, além de ser uma das atrações do Palco Sunset do Rock in Rio, que acontecerá no dia 22 de setembro.

