Reprodução/Instagram - 04.01.2024 Kéfera é atriz e influenciadora

A influenciadora Kéfera Buchmann contou, na última segunda (9), sobre o perfil secreto do Instagram que possui. A conta é seguida apenas por mulheres e nela a blogueira comenta a respeito de assuntos mais pessoais.



Em agosto de 2024, a artista já havia revelado no "De Frente com Blogueirinha" que usava o perfil secreto, que se chama "Daily da Kefera", para se abrir com as seguidoras. Então, a atriz voltou ao falar do assunto quando um seguidor a mandou um print de alguém tentando comprar a conta de 2000 seguidores.

"Oi, você ainda segue o daily da Kéfera? Eu tento entrar há meses e não consigo, não quer fazer tipo uma 'assinatura' comigo pra me mandar os Stories e eu pago uma vez por mês pra continuar?", perguntou um fake para uma seguidora do perfil "escondido" de Kéfera.

A blogueira digital, então, respondeu em bom tom: "Ainda bem que as seguidoras do meu daily avisam. Se vazar o que posto no daily eu tenho que mudar de país", ironizou a influenciadora.