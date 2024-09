Reprodução/Instagram Eduardo Sterblitch

O ator Eduardo Sterblitch fezz tatuagem para a mulher que tatuou um meme do artista no corpo. No "Papo de Segunda" desta semana, o comediante mostrou como ficou o resultado aos colegas do programa. Ele deixou, na última segunda (9), os demais apresetadores chocados com a revelação.



Em agosto de 2024, a tatuadora espanhola Mariana Inked Romero realizou uma tatuagem de Sterblitch em seu corpo. O local escolhido pela jovem foi um tanto curioso: ela tatuou um meme do comediante no bumbum. Para homenageá-la de volta, o ator e humorista resolveu tatuar as costas.



"É a tatuagem da tatuagem, é uma 'metatatuagem'", afirmou Francisco Bosco. "Você é muito maluco, é muito doido. A Mariana vai gostar dessa homenagem", acrescentou João Vicente de Castro.

O artista ainda contou que, se pudesse, teria aconselhado a espanhola a não fazer a tatuagem. "Me deu alegria demais, mas deu uma dó. Pensei 'não faça isso, não'. Se eu tivesse a oportunidade de falar 'não faça', eu falaria", confessou.

"Ela já mostrou a ideia, já mostrou que tem a coragem, para mim já está feito, não precisava fazer", finalizou ele.