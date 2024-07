Instagram/@gessica A influenciadora exibe abdômen sarado durante estadia na cidade turca

A humorista e influenciadora digital Géssica Kayane, de 31 anos, está aproveitando uma estadia na cidade de Bodrum, na Turquia, e compartilhou cliques de sua viagem com seus seguidores nesta quarta-feira (3). Entretanto, o que chamou atenção foi sua boa forma física, que foi muito elogiada pelos fãs.

A influencer publicou um carrossel em seu Instagram com diversos registros de sua viagem, com a legenda: "BODRUM 🇹🇷". Nas fotos. A humorista aparece de biquíni em algumas fotos, além de ostentar um cropped de trico exibindo o abdômen trincado.

Nos comentários, os seguidores elogiam Gkay pela boa forma. Uma seguidora afirma: "A cara de felicidade de quem tem uma barriga negativa!". Outra alerta: "Você precisava de verdade ir e comprar dez olho grego um pra cada dedo, depois dessa semana em Paris os invejosos vão surta".

Um terceiro levanta: "Depois de uma semana de moda baphooooo, a talent precisa descansar né". Um quarto soma: "Gente é impressão minha ou ela ta com um ar de felicidade? tá mais bonita. Parece feliz".

Término

A influenciadora digital pôs fim no romance com o empresário mineiro Marco Túlio Rodrigues. A informação foi dada pelo colunista Lucas Pasin no dia 17 de junho e confirmada pelo iG Gente .

Os dois teriam enfrentado algumas crises de desgaste no relacionamento, mas a decisão de por fim ao namoro teria sido de Marco. Segundo o colunista, Gkay não teria recebido bem a informação do término, mas que está focada nos novos trabalhos.

