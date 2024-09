Reprodução Gabriel Roza trocou farpas com o atual namorado de Bia Miranda

O ex-noivo da influenciadora Bia Miranda, Gabriel Roza , utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para responder a ex-peoa e o atual namorado , o influenciador Samuel Sant'Anna , conhecido como Gato Preto .



A polêmica envolvendo os três começou no último sábado (7). Na ocasião, Bia confirmou nos Stories que teria traído Gabriel várias vezes durante o relacionamento.

Gabriel então respondeu a ex nas redes sociais, e fez comparações com sua atual esposa, Kelly Medeiros. Na fala, Gabriel acusa a neta de Gretchen de deixar o filho para se envolver com outra pessoa: "Você largou seu filho em casa, com outra pessoa, para dar para outro… Você é mentirosa, e muitas pessoas caem no seu conto de fadas!"

O ex-noivo ainda reforçou que levará o caso à Justiça contra Bia Miranda.

Gabriel aproveitou o momento para tecer críticas ao atual namorado de Bia. Ele mencionou o mandado de prisão contra Gato Preto, que rola por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo as informações do Portal Leo Dias, Gato Preto está devendo mais de R$ 50 mil de pensão alimentícia para o filho mais velho, de 8 anos. A Polícia Civil tentou intimá-lo, mas ainda não conseguiu o encontrar em casa.

Resposta de Gato Preto

O influenciador não deixou barato e decidiu responder Gabriel. O jovem compartilhou uma foto do ex-noivo de Bia com a música "Desça Daí Seu Corno". Após a publicação, Gabriel respondeu com ofensas, chamando o influenciador de "Gato de bosta", "idiota" e "cafetão".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp