Reprodução 'Sempre foi corno', diz Bia Miranda após ex-namorado revelar bastidores do término

A ex-peoa de "A Fazenda" Bia Miranda se manifestou neste sábado (7) após viralizar a entrevista polêmica do ex-namorado Gabriel Roza. Na conversa, o influenciador revela que, ao longo dos cinco anos de relacionamento, a neta de Gretchen o traiu diversas vezes, incluindo com o irmão dele e o ex-jogador Adriano Imperador.

O que aconteceu?

Nas redes sociais, Bia Miranda confessou ter traído Gabriel Roza diversas vezes e apontou que o ex-namorado aceitava a infidelidade porque ela era a provedora financeira da relação.

"Eu te traí muito, você tem um chifre tão grande que nem consegue passar na porta, mas você aceitava, porque eu te sustentava. E olha que você já era corno e aceitava antes mesmo de eu ter dinheiro", debochou.

Revoltada com a entrevista recente do ex, Bia Miranda afirmou que Gabriel só tem fama devido a ela. "Dá para ver que você só consegue se aparecer falando mal de mim. Chega. Já se passaram três anos que o nosso relacionamento acabou, e você não tira meu nome da boca. Vai fazer teu nome e apareça como Gabriel, não como ex da Bia Miranda!", criticou.

"Você tem que seguir a sua vida e me esquecer. Sei que sou maravilhosa, mas a dependência emocional que você sempre teve precisa ser superada", acrescentou.

Declaração polêmica de Gabriel

A reação de revolta de Bia Miranda acontece após Gabriel Roza conceder uma entrevista para a também ex-peoa Deborah Albuquerque. No bate-papo, o influenciador detalhou como foram as idas e vindas do tempo em que se relacionou com a neta de Gretchen, além de acusar ter sido vítima de maus tratos.

"Eu perdoava porque sou muito coração bom, ela ficava chorando para mim, falando que nunca mais ia fazer... Aí acabou que, antes de ela entrar no reality, ela me traiu com Adriano Imperador, e isso saiu na televisão e minha mãe viu. Ela teve coragem de ficar com meu irmão namorando comigo."