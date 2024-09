Reprodução/Instagram Gato Preto está em um relacionamento com a ex-peoa

O novo namorado de Bia Miranda, o influenciador Samuel Sant'anna , comentou as acusações de que está devendo mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia. Conhecido como Gato Preto nas redes sociais debochou da situação em seu perfil.



Em sua conta oficial no Instagram e em uma conta secundária, ele afirma que vai ajudar os seguidores: "Já que eu não pago pensão, vou pagar boletos. MANDEM agora, carrinho da SHEIN, Conta Luz, água, aluguel etc…”

Além disso, o jovem compartilhou uma foto do jogo GTA em que o personagem principal está cercado por carros de polícia.

Entenda o caso

Segundo o Portal Leo Dias, a Justiça de São Paulo decretou a prisão do jovem na última quarta-feira (4). Ele está devendo mais de R$ 50 mil de pensão alimentícia ao seu primeiro filho, de 8 anos.

A Polícia Civil tentou intimá-lo em sua residência, mas eles estaria viajando com a ex-participante da "A Fazenda 15";

O filho do influencer é fruto do seu relacionamento com Nicolly Rodrigues, que engravidou dele aos 17 anos. Segundo a ex de Samuel, um acordo foi firmado para que fosse pago o valor de R$ 700 mensais de pensão, valor que nunca teria sido pago.

