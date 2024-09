Instagram Deolane surgiu 'amordaçada' em uma nova publicação no Instagram

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra publicou nesta segunda-feira (9) uma foto em protesto nas redes sociais após ser liberada da Colônia Penal Feminina do Recife. A ex-participante da "A Fazenda" está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e não pode se pronunciar sobre o processo que enfrenta.



No Instagram, Deolane compartilhou com os seus 21,4 milhões de seguidores uma foto em que está com a boca 'amordaçada' por uma fita crepe, com um "X" riscado no centro, os olhos fechados e com semblante triste. Na legenda, ela escreve: "Carta aberta..."

A publicação conta com mais de 1,5 milhão de curtidas e 47 mil comentários até o presente momento. Os comentários, em sua maioria, defendem a influenciadora das acusações de envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Uma seguidora escreveu: "Meu amor você não sabe o quanto esses dias foram ruins para gente que te ama de verdade imagina para você meu amor nós fãs que lhe amamos de verdade estaremos aqui sempre força meu amor e só mais um desafio e você o vencerá e com aquela alegria que só você tem 😻bem-vinda pitica".

Outra afirma: "Tudo vai se resolver, tenho fé que esse pesadelo vai passar". Uma terceira diz: "A mãe tá de volta, obrigada Deus 🙏🏽 Tudo vai se resolver, Deus está no controle de tudo, em oração por vocês".





Entenda

Deolane saiu da Colônia Penal Feminina do Recife nesta segunda-feira, com uma comoção popular que buscava declarar apoio à influenciadora. Ao ser abordada por jornalistas, e ela pediu passagem e disse que foi vítima de uma injustiça.

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, continua detida. "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado”, disse Deolane ao sair da cadeia. “Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, afirma no momento em que entra em um carro.

A prisão domiciliar foi concedida por Deolane Bezerra ter uma filha de 8 anos.

