Kate Middleton anunciou nesta segunda-feira (9) que concluiu a quimioterapia preventiva para o tratamento contra o câncer . A esposa de príncipe William compartilhou a notícia nas redes sociais.

No vídeo, a princesa de Gales aparece ao lado do marido e dos filhos em um bosque.

"Não posso dizer a vocês o alívio que é finalmente completar meu tratamento de quimioterapia. Os últimos nove meses foram incrivelmente duros para nossa família. A vida que conhecemos pode mudar em um instante, e precisamos achar um jeito de navegar por águas turvas e uma estrada desconhecida. A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para os mais próximos. Com humildade, também te coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes", disse ela.

Kate afirmou que vai retomar em breve as atividades públicas, porém que o "caminho para a cura e para a total recuperação é longo".

Além disso, ela comentou que está "ansiosa para voltar a trabalhar e retomar aparições públicas nos próximos meses, quando puder". "Apesar de tudo que passou, entro nessa nova fase de recuperação com minha esperança e apreço pela vida renovados".

"Para todos aqueles que seguem em sua própria jornada pelo câncer: estou com você, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão, pode surgir a luz, então deixe essa luz brilhar", finalizou.





