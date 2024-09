Reprodução/Instagram Virginia Fonseca mostra a barriga menos de 24 horas após o parto de José Leonardo

Virginia Fonseca dividiu com os seguidores nesta segunda-feira (9) como está a barriga menos de 24 horas após o nascimento de Zé Leonardo . O terceiro filho da influenciadora com Zé Felipe nasceu no domingo (8).

Em frente ao espelho, a mãe de Maria Alice e Maria Flor cobriu os seios e exibiu a barriga.

"Menos de 24 horas pós-parto. Ainda vemos uma gravidinha de uns 6 meses?", escreveu ela na legenda.





O nascimento de José Leonardo

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, nasceu no último domingo (8). Para comemorar a vinda do terceiro filho, o casal preparou uma série de surpresas para os amigos e familiares .

Lucas Guedez, amigo do casal, revelou os detalhes da chegada luxuosa do menino. ""Gente, a Virginia fechou o andar inteiro só para o nascimento do José. Ela deu um quarto para cada um", contou ele.

O quarto é abastecido com frigobar, possui banheiro e uma cama. Além disso, o cômodo é decorado com itens bordados contendo o nome José Leonardo. Outra surpresa divulgada pelo influenciador é uma Alexa: aparelho eletrônico que recebe comandos por voz e realiza ações, como colocar uma música ambiente e desligar as luzes de um quarto.

