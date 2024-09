Reprodução/Globo/João Cotta A nova trama irá substituir Renascer na faixa das 21h

O autor da nova novela das 21h ' Mania de Você ', João Emanuel Carneiro , desabafou sobre a pressão que é escrever um folhetim como esse, principalmente por ter grandes sucessos como 'A Favorita' e 'Avenida Brasil' no currículo.



Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, João Emanuel afirma que enfrentará alguns desafios quando o assunto é audiência, e citou como agravante o carro chefe da Globo, o reality "Big Brother Brasil".

"Vou pegar um período particularmente duro. A novela estreia com o horário eleitoral. Depois vem Natal, Réveillon, Carnaval, e mais uma coisa, o Big Brother Brasil. Muita coisa, né?"

Ele ainda é categórico em dizer que, mesmo que o programa possa trazer audiência para a emissora, ele "também atrapalha um pouquinho".

Expectativas

O autor comenta como tem sido a cobrança sobre o novo material: "O peso é enorme. A expectativa é uma loucura. É sobre a audiência em não sei quantas capitais. É pesado e não é para qualquer um. Uma pressão muito louca que você precisa, com o tempo, aprender a administrar. Eu administro relativizando um pouco. Algo interno, que se vai aprendendo."

Ele ainda garante que, mesmo usando alguns trunfos já usados em outras novelas, haverá mudanças interessantes para o público: "A Mércia [nome da vilã] é uma brincadeira com a Carminha. Uma é antítese da outra. A Carminha estava a frente da ação o tempo todo, ela promovia os embates. A nova vilã é submissa, e será um desafio para a Adriana, que é uma mulher sempre a frente".

Ele ainda define o novo folhetim como ousado: "É ousado por ser um jogo de xadrez com poucos personagens, com poucas peças no tabuleiro. Vou contar uma história tão longa com poucos papéis que vão se alternando. A ousadia não é uma estratégia, é uma ideia. Espero que o público goste."

Mas ressalta: "Não existe fórmula para fazer novela, né? Se tivesse, todos fariam novelas incríveis".

"Mania de Você" estreia na próxima segunda-feira (9). Veja tudo o que se sabe sobre a novela até o momento.

