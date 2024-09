'Avenida Brasil' e 'A Favorita': veja as novelas criadas pelo autor de 'Mania de Você'

João Emanuel Carneiro, carinhosamente apelidado pelos fãs como Jeca, é o responsável pela nova novela das 21h da TV Globo, o folhetim “Mania de Você”. O nome do autor é facilmente ligado a grandes sucessos como “Avenida Brasil” e, a mais recente, “Todas as Flores”. Mas você se lembra de todas as obras que o autor escreveu? O iG Gente separou todas as novelas do Jeca para você conferir!