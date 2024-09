Reprodução/Instagram Quem é Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato?

A disputa pela herança do apresentador Augusto Liberato, o Gugu , ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (6). Os filhos demarcaram uma audiência de conciliação com Ricardo Rocha , que afirma que é também filho do apresentador, morto em 2019 após um acidente doméstico.

O encontro com João Augusto, Marina e Sofia, além de Rose Miriam di Matteo, está marcado para a próxima segunda-feira (9), e pretende resolver a disputa sobre a paternidade e conseguir fazer a partilha dos bens avaliados em R$ 1 bilhão.

De acordo com as informações da revista Veja, a conciliação teria partido dos advogados dos filhos reconhecidos. Assim que a questão de paternidade for solucionada, eles poderão dar seguimento na partilha de bens.

Recentemente, a mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam, desistiu de tentar comprovar uma união estável com o apresentador, e ficou de fora da ação de divisão de bens.

Entenda o caso

Desde junho do ano passado, Ricardo entrou com uma ação que alegava que era um filho perdido do apresentador. Gugu teria tido um relacionamento com a mãe de Ricardo em 1973, quando ela tinha 28 anos e o comunicador 14 anos.

Por conta da ação, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de parte dos bens, além de congelar um quarto do valor em contas bancárias e aplicações.

Os filhos de Gugu concordaram em fornecer material genético para a realização de um teste de DNA. Entretanto, Ricardo Rocha se nega a fazer o teste e coloca como condição que seja feito com o material genético de Maria do Céu Moraes, sua suposta avó.

A família do apresentador se opõe ao pedido, uma vez que Maria do Céu está com a idade avançada. Segundo Ricardo, os filhos reconhecidos por Gugu teriam nascido por fertilização in vitro, há a possibilidade deles não serem filhos biológicos de Gugu, o que atrapalharia o exame.

