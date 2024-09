Reprodução Instagram Sergio Mendes em foto nas redes sociais

Sérgio Mendes, um dos músicos mais conhecidos internacionalmente da música brasileira, morreu nesta sexta-feira (6), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Icônico na indústria fonográfica, ele se consagrou como um dos pilares do samba e da bossa nova no Brasil e no mundo. Sergio lutava contra problemas respiratórios desde 2023.

A morte foi confirmada pelos familiares ao "O Globo". A versão do artista da faixa "Mas que nada", originalmente lançada por Jorge Ben Jor, se tornou conhecida no mundo. Nos últimos anos, a canção voltou a viralizar após Mendes regravar a música com o grupo Black Eyed Peas.



O musicista já foi indicado seis vezes ao Grammy Awards, maior premiação da música. Sérgio Mendes chegou a levar o prêmio de "Melhor Álbum de World Music", em 1993. Sobre o sucesso da faixa "Mas que nada", o pianista explicou ao jornal O Globo a experiência de produzir a música.

"Quando 'Mas que nada' estourou nos EUA em 1966, dois meses depois foi o maior sucesso no Brasil também. Não é que eu tenha buscado o sucesso nos EUA, no Brasil, no Japão ou nas Filipinas. A música é assim", relatou o artista em 2021.

Início da carreira

O pianista se aventurou pelo som produzido na Bossa Nova, um dos gêneros mais tradicionais do Brasil. Ao longo da vida, Sergio Mendes colaborou com artistas renomados do ritmo musical, como Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Sucesso na maior parada musical dos Estados Unidos

Reconhecido internacionalmente, o musicista foi o primeiro brasileiro a entrar no Hot 100 da Billboard dos Estados Unidos, maior parada musical do país. Entre os 1960 e 1980, o artista colocou 14 canções no chart estadunidense.