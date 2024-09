Reprodução: Instagram Giliard Santos é o filho mais velho de Deolane Bezerra

Giliard Santos, filho de Deolane Bezerra, publicou uma mensagem de motivação após a prisão da mãe na manhã desta quarta-feira (04) . Além dela, Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi detida .

A ex-A Fazenda e a mãe foram apreendidas durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco no combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais. "Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor", republicou Gilliard Santos.

As irmãs da influenciadora, Dayanne Bezerra e Daniele Bezerra, também comentaram a respeito da prisão de ambas. "Hoje, pela manhã, a polícia civil do estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves", começou Daniele nos stories do Instagram.

"A polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado do Pernambuco, também foram a casa da minha irmã, aqui em São Paulo, e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro", acrescentou ela.

Além disso, Dayanne Bezerra também fez um pedido a páginas de fofocas e a emissoras de televisão. "Vocês saibam que internet e televisão não são terras sem lei. Todo mundo que estiver passando notícias com inverdades e mentiras sem nem saber o teor do processo, nós iremos processar um por um", afirmou.

"Estamos aqui gravando todos, pois todos irão ser processos. Vocês procurem saber antes de falar", finalizou ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .