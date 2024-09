Reproduçao TV Globo Califfa

“Estrela da Casa” teve mais uma baixa no elenco. Na última terça-feira (3), o cantor Califfa deixou o reality musical da Rede Globo. Ele estava na “Batalha” e disputava a permanência com os participantes Nick Cruz e Nicole Louise.



“Eu estava sentindo muito que meu ciclo estava fechando. Eu estava sentindo que ia mudar. E a música é isso. Hoje eu não perdi nada. Da onde eu vim, eu estou só ganhando”, disse o terceiro eliminado.



Califfa recebeu apenas 11,76% dos votos. Nicole Louise foi a mais votada da “Batalha”, chegando a porcentagem de 55,23. Já Nick Cruz se consolidou como o segundo participante mais favorito da berlinda e teve 33,01% dos votos do público.



Quem é Califfa?

Embora tenha ganhado destaque pela participação no reality global, o artista já tinha uma longa trajetória no ramo musical antes de ser confinado no programa. Ele já tocou no Rock in Rio e trabalhou com músicos como Arlindinho e Papatinho.