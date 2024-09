Reprodução: Instagram Karen Keldani e Joana

A cantora Joana apareceu , na última terça-feira (03), em uma foto rara ao lado da esposa, Karen Keldani , de 45 anos. A postagem foi realizada pela mulher da artista de 67 anos. As duas estavam presentes no lançamento do livro "Cazuza: meu lance é poesia", na última segunda (02).



Casadas desde 2019, em abril deste ano, Joana falou a respeito do relacionamento que possui com a cantora católica para o podcast "Papaio falante", do artista Sérgio Malandro. "Gosto de casar, de ficar junto. Isso é tão importante, dá um equilíbrio na vida da gente", iniciou ela.

"Claro que a gente tem que encontrar a pessoa certa. E a vida inteira a gente tenta encontrar a pessoa certa. Às vezes a pessoa chega nos 45 minutos do segundo tempo. E acho que chegou na minha vida. Acredito muito no encontro de almas", complementou.

"Todas às vezes que tive pessoas na minha vida, sempre teve primeiro essa relação da conquista, através do conhecimento, de saber se realmente aquela pessoa seria importante na minha vida como companheiro ou companheira", explicou.

"Não adianta você investir por uma coisa de sedução. Nunca fui muito disso. Sempre investi muito nessa relação mais próxima e na longevidade de uma relação. Estamos juntos há cinco anos. Gosto dessa coisa de ficar junto, de cuidar. Tanto que tive três relações longas. Uma foi três, outra fiquei 17,e agora estou 5", avaliou Joana sobre sua postura em relacionamentos amorosos.

Ela também opinou em relação ao que considera ser o seu charme para conquistar alguém. "Minha arma poderosa é o meu olhar. Mas não posso olhar mais não. Já olhei, já conquistei. Agora não olho mais, senão, apanho", brincou ela, que estava acompanhada de Karen na entrevista.

