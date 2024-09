Foto: Reprodução / Instagram / @eltonjohn Elton John

Elton John, de 77 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (3), quando usou as redes sociais para anunciar que estava tratando uma doença que o deixou com "visão parcial" em um dos olhos. O artista ainda atualizou o processo de recuperação.





Por meio do Instagram, Elton revelou que estava com uma infecção severa na região dos olhos. Ele frisou que começou a tratar a doença neste verão. "Durante o verão, tenho lidado com uma infecção severa nos olhos que infelizmente me deixou com visão parcial em um dos olhos", desabafou.





Segundo o artista, a recuperação da doença é lenta. "Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até eu recuperar totalmente a visão no olho afetado", explicou o cantor, compositor, pianista e produtor inglês.





Agradecimento aos profissionais da saúde

Elton John ainda aproveitou para agradecer os profissionais que têm o acompanhado durante a luta contra a infecção severa nos olhos. "Me sinto muito grato pelo time excelente de médicos e enfermeiros e pela minha família, que cuidaram tão bem de mim nas últimas semanas", disse.





"Tenho aproveitado o verão para me recuperar em casa, e me sinto otimista com o progresso que tenho feito na minha recuperação até agora. Com amor e gratidão, Elton John", finalizou o artista.