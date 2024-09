Reprodução Instagram Ticiane Pinheiro não convidou todas as amigas para o aniversário da filha

Ticiane Pinheiro, de 48 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (2) para romper o silêncio sobre os convidados da festa de aniversário de 15 anos da primogênita, a adolescente Rafaella Justus. Segundo Pinheiro, muitas pessoas se queixaram de não terem sido convidadas.





Por meio do Instagram, ela resolveu comentar a situação e explicar como montou a lista de convidados para o evento. "Muitas pessoas que eu gosto, que convivo e já convivi na minha vida, me perguntaram por que eu não as convidei", afirmou a esposa de Cesar Tralli.





"A gente tinha 400 convidados. A lista era composta pela família e por pessoas que tiveram a ver com a Rafa em momentos da vida dela, como mães de amigas dela, e amigas minha que convivem muito com ela e tiveram uma participação especial durante a vida dela. Eu não fiz uma festa para mim. A festa foi para a minha filha. Então, os convidados tinham a ver com a vida dela", argumentou.





A apresentadora da Record TV ainda citou a distribuição dos 400 convidados em três partes. Segundo ela, uma foi chamada por ela, outra pela filha, e a terceira pelo ex-marido, o apresentador Roberto Justus. "Desses 400 convidados que eu estou falando, acho que 200 eram convidados da Rafa, 100 do Roberto e 100 meus no máximo", pontuou.





'Festa não é minha'

Ticiane frisou que o aniversário não era dela e que, por este motivo, foi "criteriosa" na hora de montar a lista de convidados. "A festa não é minha. Nas minhas festas eu geralmente convido todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu conheço. Mas na festa da minha filha, não", reiterou.





"Eu fui criteriosa, até porque, tem a família do pai e da mulher do pai dela, a minha família. Acho que por isso a festa deu certo, tinham muitos adolescentes, que era o que ela queria, e os adultos eram mais pessoas especiais para ela e que fazem parte da vida dela", concluiu.

Para decorar o salão do hotel luxuoso em São Paulo, Rafa apostou em muitas flores em tons de rosa. O local também mesclou as flores com a tecnologia. Reprodução/Instagram A aniversariante usou dois vestidos durante a festa. O primeiro, um vestido longo na cor rosa e com detalhes de flores em todo o caimento. Já o segundo, um vestido curtinho com pedras bordadas. Conradis/Reprodução/Instagram Para o momento especial, Rafa dançou com o pai, Roberto Justus, o padrasto, César Tralli, e o avô, Fernando. Reprodução/Instagram Rafa não segurou a emoção ao receber uma surpresa da irmã, Fabiana Justus. A mais velha está em meio ao tratamento de um transplante após ter sido diagnosticada com leucemia mielóide. Reprodução/Instagram Pedro Sampaio, Kevinho e DJ Lud Prado ficaram na função de animar a festa após a valsa. Reprodução/Instagram Seguindo a tradição da família, Helô Pinheiro presenteou a neta com uma pulseira luxuosa. A mãe de Ticiane também presentou as filhas e as outras netas com uma joia igual quando elas também fizeram 15 anos, afirmou o gshow. Reprodução/Instagram





