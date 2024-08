Reprodução: Instagram Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou os detalhes do convite 'iluminado' para a festa de 15 anos de Rafaella Justus na manhã desta sexta-feira (30). A jovem, filha da comunicadora com Roberto Justus, irá comemorar a data especial com um evento grandioso.

No vídeo publicado pela loira, o convite da festa de 15 anos de Rafa Justus impressiona pela tecnologia: a flor presente nele se transforma na cor azul ao ser iluminado. Dentro da caixa, há uma frase: "Como um botão de flor, minha família é o alicerce que me sustenta e me ajuda a florescer".

Convite para a festa de 15 anos de Rafa Justus Reprodução: Instagram

Nos stories, Ticiane Pinheiro se mostrou emocionada ao falar do aniversário da primogênita. "Chegou o grande dia e eu só choro [...] Estou muito emocionada, ao mesmo tempo a gente fica ansiosa, torcendo para tudo dar certo. Tava agora falando com a Fabi [Justus]. Queria que ela estivesse com a gente nesse dia tão especial", iniciou.

"15 anos já. Muito legal poder proporcionar essa festa para ela. Ela está muito feliz e ansiosa também. Vai dar tudo certo", acrescentou a comunicadora. Em julho, Rafa Justus completou 15 anos e, nesta sexta (30), irá comemorar a data com uma festa especial.

