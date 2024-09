Reprodução GNT Fernanda Bande

Fernanda Bande, de 33 anos, virou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter revelado que só tem relações sexuais com vibradores. A ex-BBB frisou ainda que, mesmo com um parceiro, ela opta pelo brinquedo erótico para conseguir se satisfazer.







As declarações foram dadas durante participação no "Sábia Ignorância", programa do GNT. "Sou dos vibradores, eles sempre têm que fazer parte da minha relação. E estou viciada! Não tenho problema nenhum em assumir isso", iniciou a confeiteira na atração comandada por Gabriela Priolli.





"Meu parceiro não vai me dar 100% de prazer se eu não estiver com o vibrador. Acho que é uma questão. Acho. Mas não vamos mexer nisso, está ganhando. Funciona ainda", acrescentou ela, que participou da última edição do "Big Brother Brasil".





Playlist sexual?

Além da revelação sobre o uso de vibradores na hora H, Bande surpreendeu a apresentadora quando confessou que tinha uma lista de músicas específicas para os momentos íntimos. "Já tive orgasmo ouvindo disco. Tenho playlist de transa e tem música que bate no tempo certinho. Na terceira, a mágica acontece", brincou.

