Reprodução César Tralli e Ticiane Pinheiro

Apresentador do "Jornal Hoje", César Tralli recebeu uma declaração apaixonada da esposa Ticiane Pinheiro nas redes sociais. O jornalista completou 53 anos neste sábado (23).

Através do Instagram, a apresentadora Ticiane Pinheiro abriu um álbum de fotos raras que ilustram o casal em diversos momentos do relacionamento.

"Viva meu amor!!! Hoje é o dia do meu companheiro de vida, meu melhor amigo, meu marido, pai das minhas meninas, do melhor jornalista do ano!!! Feliz aniversário meu amor e que você continue com muita saúde para continuar fazendo as coisas que você mais ama, com muito amor, alegrias e mais sucesso!!! Te amo e estarei sempre aqui para te aplaudir e para tudo que você precisar!", declarou a jornalista.



César Tralli e Ticiane Pinheiro estão juntos há 9 anos e são pais de Manuella, de 4 anos. Eles se casaram em 2017, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Além disso, o casal também divide a criação de Rafaella Justus, fruto do antigo relacionamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus.