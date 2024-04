Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB 24 admitiu o medo envolvendo seu relacionamento

Há 11 dias, Fernanda Bande foi eliminada do BBB 24 e reencontrou seu namorado, Daniel Gregg. O casal está em um relacionamento há nove meses e a ex-participante do reality show admitiu que tem "medo de perder" o namorado.



"Não tem muito tempo que eu conheci o Daniel. Como eu já tinha as segundas-feiras livres na minha rotina de trabalho, que usava para malhar ou fazer alguma coisa por mim, abria mão de tudo para ficar com ele. Mas, basicamente, a gente só se via uma vez por semana", disse à revista Quem.

"A gente tinha pouco tempo de namoro. Ele se mostrou um cara que me acolheu. E eu contei muitas coisas para ele, muitas verdades. O que eu não abri foi toda essa tristeza que tinha dentro de mim. Não cabia eu dividir a minha dor em tão pouco tempo. Só cabia ser feliz, ser amada, ser cuidada, dividir carinho e tudo mais", afirmou.







Em relação ao namoro, Fernanda Bande admitiu que tudo aconteceu muito rápido ao entrar no reality show: "Tinha esse medo de perder, porque também não houve uma conversa. Ele só foi saber que eu ia para o programa logo no finalzinho do ano. Falava para Pitel que achei um cara para quem pude contar que tenho problemas, quando estava sem grana, contar que tenho um filho 'especial', da minha situação com uma filha pequena, que também sou divorciada (...) Ele se mostrou receptivo, viu que não era problema para a gente ter um relacionamento e isso não acontecia há anos. Estava com medo de perder essa oportunidade de ter um parceiro porque, para mim, no momento que estava vivendo, entendia que, além da minha independência, precisava de alguém para dividir a minha vida".

"Eu, sozinha, não estava dando conta, precisava que alguém estivesse comigo, me ajudasse, me apoiasse. Isso era muito importante para mim. Ele apareceu do nada e fiquei com esse receio. Será que ele vai querer viver essa vida? Como ele vai lidar com isso? Será que ele tá preparado? Ele é um cara muito discreto (...) Ele também tem filhos. Pensava como é que seria com tudo isso. A gente não tinha conversado nada e eu não podia imaginar esse pós (...) Ele disse que se orgulhou muito de mim, que ficou muito feliz de ter visto meu lado, que sofria quando me via triste, que não aguentava me ver chorando e queria que eu saísse do programa", apontou.

"A gente está aprendendo com tudo isso, mas ele gostou muito da minha participação e em nenhum momento me acusou, me apontou, me encaixou por qualquer coisa que possa ter soado de fala negativa aqui fora. Ele é sempre muito compreensivo, sabe que eu estava sob pressão, me apoia até na questão de melhorar. Foi 10 de 10", concluiu.

A ex-sister ainda lamentou as repercussões equivocadas de suas falas na casa mais vigiada do Brasil: "Não entendo nada dessas coisas em movimento de internet, o que eu achei muito chato é que pegaram as minhas histórias, cortaram e misturaram. Teve gente que pegou um relacionamento que eu tive e achou que as minhas falas sobre esse namoro falavam do pai do Marcelo, e não eram sobre ele (...) Também pegaram frases de um namoro que eu tive e acharam que era o Daniel, como se ele fosse aquela pessoa que fez coisas comigo. Tão misturando tudo. Isso foi uma loucura".

"Falei com ele poucas vezes, a gente não teve nem tempo de conversar. Mas todo dia que ele me encontra, eu falo: 'E aí? Você tá bem?' 'Você falou com seus filhos hoje?' 'Eu quero que você fale com eles. Eu quero que você os veja'. E ele diz que está tudo bem (...) Teve dias em que ficou o dia inteiro comigo e estou com medo de como isso pode afetar a vida dele. A gente não estava preparado para nada disso, mas ele ainda se mostra presente e solícito. Está participando", confirmou.

"Ainda estou no momento em que estou descobrindo Daniel na minha vida. Não tive muito tempo. Só sei que é uma pessoa que bateu no peito e falou que está comigo e, até agora, continua falando que está comigo (...) Acho que agora a gente vai de fato viver o nosso amor, mas realmente ainda não teve esse momento. Tudo muito novo, não tenho nem como fazer planos com ele agora. Mas só sei que eu precisava de apoio e ele me ofereceu em todo momento e continua me apoiando grandemente. Tudo é muito novo para nós", explicou.

Fernanda Bande sonha em comprar a casa própria e ter sua independência: "Não tem nem como ele morar no apartamento com dois. Estou morando na casa dos meus pais. Tenho dois, não tem como juntar, fazer essa conexão agora com dois filhos dele. São idades completamente diferentes. Não conheço os meninos, nunca falei, porque não tive tempo".

"Era nosso dia para namorar, assistir um filme e o resto era trabalhando e vivendo a vida dele. Até hoje, eu não conheço [os enteados]. Falo para ele que quero conhecer, ver o que estão achando disso tudo, se os amigos estão gostando, se estão zoando. Ele falou que a namorada do filho mais velho me adora e eu preciso conhecer (...) A gente ainda não trabalhou isso. Ainda é um processo [saber como será o encontro] (...) credito que o melhor cenário seria eu ter a minha própria casa e ele ter a vida dele. A gente se encontrar sempre na minha casa ou eu ir na casa dele, se necessário. Mas eu acho que teria muito mais liberdade para ele vir na minha do que eu ir com os meus filhos, entrar na vida dele com dois adolescentes... Ainda precisa ter esse contato", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

