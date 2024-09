Reprodução Record TV Mani Rego

Mani Rego, de 42 anos, resolveu abrir o jogo sobre o conturbado término do relacionamento com Davi Brito, de 22. O ex-casal rompeu a relação de forma polêmica em abril, logo após o baiano sair coroado como campeão do "Big Brother Brasil 2024".







Durante participação no "Domingo Espetacular", da Record TV, no último domingo (1º), a empreendedora comentou a situação. "Deixei de fazer parte dos planos dele, porque, em tão pouco tempo, até o penúltimo dia, ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não conseguia ver mais nada", iniciou.





"As pessoas criaram muitas mentiras. É muito duro você escutar algo que você não é. Isso me machucou muito", desabafou ela, que passou a ser alvo de críticas durante o rompimento da relação com o irmão de Raquel Brito. Mani pontuou que perdeu quase 12 quilos por conta da decepção amorosa.





"Era uma relação de parceria. Tanto ele me ajudava, quanto eu ajudava. Não era movida por bens financeiros. Era simplesmente por amor. Eu me sentia amada, me sentia acolhida quando estava com ele", lamentou.

Davi terminou

Ao longo do programa, Mani revelou que a decisão do término partiu de Davi. "Ele terminou a relação comigo", frisou. A empreendedora ainda garantiu que não recebeu nenhuma quantia financeira do ex-namorado. Davi venceu o "BBB 24" e levou mais de R$ 3 milhões em prêmios.

Conhecida pelo apelido Mani, Celsilene Rego ganhou destaque após a conturbada relação com Davi Brito, vencedor do ‘Big Brother Brasil 2024’. Antes do reality, eles moravam juntos há um ano e meio. No entanto, depois que o baiano venceu o programa da Globo, a relação começou a ser alvo de rumores de término. Reprodução/Instagram Empreendedora - Mani comanda uma barraca de lanches perto de um hospital localizado em Salvador, na Bahia. Foi trabalhando nesse ramo culinário que ela acabou conhecendo Davi Brito. Reprodução Instagram - 21.4.2024 Enfrentou preconceitos - À medida que Davi, de 21 anos, se tornava favorito no ‘BBB’, os holofotes também se voltam à Mani, de 41. A diferença de 20 anos entre eles foi alvo de comentários machistas e etaristas. Reprodução/Globo Além disso, Mani também foi vítima de críticas gordofóbicas e racistas. A empreendedora resolveu rebater os ataques e ganhou popularidade entre os internautas. Não à toa já soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela também participou de programas da Globo. Reprodução Instagram - 21.4.2024 Abalo com as atitudes de Davi. No programa, Davi se referia à companheira como “esposa” e afirmava que pretendia oficializar a união com um casamento entre eles. Contudo, desde que saiu do reality, passou a chamá-la de “namorada” e mudou o rótulo da relação, dizendo que estavam apenas “se conhecendo”. As declarações abalaram Mani. Reprodução Instagram - 21.4.2024 Por meio de uma publicação feita no Instagram, Rego revelou que se sentiu “como um produto que a pessoa escolhe em qual prateleira deve estar”. A empreendedora ainda relatou o desconforto em lidar com as falas ditas por Davi em entrevistas expostas em rede nacional. Reprodução Instagram - 21.4.2024 Apoio dos famosos. No último sábado (20), quando publicou o desabafo, Mani foi acolhida pela classe artística. MC Daniel, Carolina Dieckmann, Carmo Dalla Vecchia, Murilo Huff e Gretchen foram celebridades que enviaram mensagens de apoio. Alguns ex-participantes de realities, como Gil do Vigor, Yasmin Brunet, Deolane Bezerra e Leidy Elin, também se manifestaram a favor dela. Reprodução Instagram - 21.4.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $