Mani Rego falou de possível término com Davi antes do fim do BBB 24

Desde o fim do BBB 24, o relacionamento de Davi e Mani Rego virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. As suposições do status do campeão do reality show da Globo vieram a tona, mas já haviam sido pauta da empreendedora.

"E seu eu também não quiser mais Davi. Por que tem sempre que ser o homem a abandonar a mulher? Por que tem que ser o homem a decidir se não vai te querer mais? Se eu decidir não querer mais Davi, é um direito meu, e se ele decidir não me querer, é um direito dele", respondeu ela, na época, no podcast Bahia Cast.

Ainda na entrevista, Mani afirmou que segue vida independente do relacionamento com o ex-brother.

"Minha vida vai continuar, vou trabalhar como sempre trabalhei, vou viver minha vida. Vou sofrer porque amo? Vou. Mas minha vida não vai acabar, vou continuar sendo a Mani na barraca. Vou continuar dando meu duro e sendo eu. Quem não pode mudar sou eu", completou.

A confusão envolvendo o casal começou quando Davi declarou estar "conhecendo" a namorada de um ano e meio após ter se referido a ela como "esposa" no BBB 24. Mani Rego, então, retirou o status de "esposa de Davi" , além de deixar de seguir o marido no Instagram.

