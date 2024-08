Reprodução Instagram Luana Piovani

Luana Piovani, de 48 anos, surpreendeu o público na última quarta-feira (28), quando usou as redes sociais para fazer registros sensuais. A atriz e influenciadora fez topless durante a viagem que faz na Ibiza, ponto turístico queridinho dos famosos da classe artística.

“Praia pelada do dia", escreveu ela como legenda da postagem que fez nos stories do Instagram. A mãe de Dom, Liz e Bem ainda contou que, há cinco anos, ela havia visitado Ibiza pela primeira vez. Desde então, passou a ir com frequência à ilha espanhola.



“Lugar lindo, vibe mara. Tanta coisa boa em um lugar só. Completo cinco anos de Ibiza esse ano”, afirmou ela. A viagem acontece em uma data especial para artista, com 48 anos recém completado nesta quinta-feira (29).



Aniversário

Para comemorar mais um ano de vida, Piovani decidiu curtir uma viagem paradisíaca na Ibiza. Ela está solteira após ter terminado o relacionamento com Lucas Bittencourt. Antes de Lucas, se relacionou com o surfista Pedro Scooby, com quem teve Dom, Liz e Bem.

