Reprodução/Instagram 'Me culpa pela ausência do pai', desabafa Luana Piovani sobre o filho

Luana Piovani abriu o coração sobre a mudança do filho, Dom, para o Brasil para morar com o pai, Pedro Scooby. Agora, a atriz vive com os gêmeos, Liz e Bem, em Portugal.

A artista explicou que a relação com o herdeiro está complicada e que ele a culpa pela ausência do surfista.

"Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. Há um ano quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava, mas eu tive esse ano todo a viver e a entender no dia-a-dia e, na prática, que vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim, eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar", contou ela em entrevista a um programa de TV português.

Piovani se convenceu de que Dom terá uma vida confortável ao lado do ex-BBB. "Então ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor, então tá ótimo", completou.

Recentemente, Luana Piovani revelou que está proibida de falar do ex-marido, o surfista Pedro Scooby , e da criação dos três filhos.

“Estou amordaçada em Portugal. Lá vamos nós para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A questão é que a gente tem que, obviamente, pagar os honorários do advogado e os honorários da Justiça e é difícil, porque você vai gastando dinheiro para poder se proteger e, se você não tem dinheiro, você não se protege", declarou.

