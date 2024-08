Reprodução GNT Desirée Soares e Galvão Bueno

Galvão Bueno, de 74 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (27), quando participou do "Sobre Nós Dois", programa apresentado por Marcelo Adnet e Sabrina Sato no GNT. Durante a atração, que contou também com a esposa do comunicador, ele revelou de um perrengue que passou durante um momento íntimo.







Segundo o ex-contratado da Rede Globo, o casal estava em Bali, uma ilha na Indonésia, voltando de uma balada, quando decidiram praticar o ato sexual ao ar livre, no meio da praia. No entanto, a transa foi interrompida por um cachorro, que começou a latir.





"Em Bali [Indonésia]! Na praia, na areia! Saímos de uma balada, mas ao invés de ir de carro, fomos pela praia para o hotel. Foi um grande marco, só que vocês não sabem o que aconteceu", iniciou o comunicador durante participação no programa do GNT.



“Quando estava assim. Entendeu? Lá vem um cachorro latindo!", lembrou Galvão. "Aquele clima super romântico, praia de Bali e de repente...", concordou a esposa do ex-global, a influenciadora Desirée Soares.



Galvão revelou ainda que, ao se depararem com o cão, ele e a companheira saíram correndo da praia. No entanto, eles não se vestiram. A fuga se deu com o ex-casal pelado retornando para o hotel em que estavam hospedados. “Pegamos a roupa e saímos correndo pelados para o hotel", concluiu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $