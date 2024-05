Reprodução/Instagram Luana Piovani já arrumou confusão na Globo por fumar maconha

Luana Piovani, de 47 anos, soltou o verbo sobre o uso de maconha. A atriz deu uma entrevista à revista "Breeza", especializada no tema, e contou que a primeira coisa que faz ao acordar é fumar um baseado. Ela também abriu o jogo sobre quantos cigarrinhos "queima" por dia, revelou já ter fumado nos estúdios Globo — coisa que teria irritado os diretores da emissora — e foi sincera sobre fumar na frente dos filhos.

Confira abaixo trechos da entrevista:

O que gosta de fazer quando está "fumada": "Viver. [...] A primeira coisa que faço quando acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. [...] Normalmente eu não faço um baseado de manhã, né? Eu vou fumar a ponta do que ficou de ontem".

Quantos baseados fuma por dia: "Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de B.O., eu fumo uns quatro, cinco".

Sobre Pedro Scooby, seu ex-marido, fumar: " Por incrível que pareça eu fui casada com o único surfista que conheço que não fumava, ou que fuma, maconha".



Sobre fumar na frente dos filhos: " Com um mês e meio de Portugal [onde ela mora atualmente], eu me separei, só B.O. na mão. [...] Eu comecei a fumar maconha na frente de todo mundo e eu tinha amigas que sempre fumaram maconha na frente dos filhos e eu não fumava, fumava sempre escondido, na minha varanda, no jardim, aberto, tal. [...] Eu comecei a fumar e aí me lembrava da minha amiga falando: 'Eu não escondo porque, se você esconde, dá uma sensação de que não pode, que é proibido, tá errado'".

Confusão na Globo: "Teve uma vez, no meu último trabalho na Rede Globo, quando a gente estava na externa, acabava o horário de almoço, eu ia para o estacionamento fumar meu cigarrinho. [...] O cabeleireiro tava indo comigo fumar um cigarrinho, e aí o segurança tava vindo atrás. [...] Já foram buzinar no ouvido do chefe dos cabeleireiros que o cara tava fumando maconha. Claro que a corda estoura no lado mais fraco. Você acha que alguém vai vir tirar satisfação comigo? Foram lá e comeram o rabo do cabeleireiro no dia seguinte".

"[...] Daí deu quatro ou cinco dias e um diretor me ligou: 'Luana, você tá fumando maconha na externa? Aqui dentro o grande núcleo é de extrema direita, eles são caretas, e isso vai pegar mal para você'. Eu esperei ele falar tudo o que ele falou, quando acabou eu falei: 'Amor, deixa eu te dizer uma coisa, se tiver alguém que faz o meu trabalho melhor do que eu, contrata. Pode falar para o pessoal me demitir, se alguém tiver um A para falar do meu trabalho'. Eu sou pontualíssima, eu tenho o meu texto e o texto do outro decorado, eu ajudo na produção. Estou dentro de um ambiente aberto, não estou fumando na cara de ninguém, você tá vindo me repreender? Pode me demitir, não tem problema nenhum".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp