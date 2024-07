'Deadpool & Wolverine' | Cinemas

Djenifer Henz 'Deadpool & Wolverine'





Estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, que vieram ao Brasil para promover a obra, o filme mostra a união improvável dos personagens do UCM (Universo Cinematográfico Marvel) para derrotar um inimigo em comum. O longa conta ainda com a participação de outros heróis amados pelos fãs das HQs.





'Elite' | Netflix

Divulgação/Netflix 'Elite'





A última temporada de um dos seriados de maior sucesso da gigante do streaming finalmente chegou ao catálogo da plataforma. Misturando suspense, crimes e pegação, o seriado encerra o ciclo dos estudantes de "Las Encinas", colégio fictício da trama.





'O Clone' | Globoplay

Reproduçao TV Globo 'O Clone'





Escrito pela renomada novelista Gloria Perez, o folhetim, que surpreendeu o público ao abordar a ética, cultura e biologia, está disponível para ser revisitado pelos espectadores. A narrativa, protagonizada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli, foi resgatada no streaming do Grupo.





'Impuros' | Disney +

Divulgação/FOX Raphael Logam em 'Impuros'





Raphael Logam e Lorena Comparato retornam ao quinto ano do seriado como os icônicos personagens Evandro e Geise. Dessa vez, o casal se envolverá em outro conflito com bandidos internacionais. O plano de fundo do enredo é o tráfico de drogas.





'Guerra Sem Regras' | Prime Video

Reprodução Prime Video Henry Cavill





Após dar vida a uma das versões do Super-Homem, Henry Cavill retorna às telinhas em um filme de suspense. Com direção de Guy Ritchie, a obra é ambientada durante a Segunda Guerra Mundial. A trama se ancora em materiais do Departamento de Guerra Britânico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp