Foto: Reprodução Sindicato dos Artistas denuncia Netflix irregularidades em 'Pedaço de Mim'

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) entrou com uma denúncia contra a Netflix e a produtora A Fábrica por ilegalidades em ' Pedaço de Mim '.

De acordo com a associação, a trama protagonizada por Juliana Paes possui atores sem registro profissional e contratos não visados. A organização apontou a lei 6533/78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões.

"Contratos não visados são ilegais e só recebem atenção quando ocorrem situações trabalhistas trágicas. De que adianta produzir a novela, estrear no streaming e a 'A Fábrica e a Netflix' não respeitarem as leis?", disseram eles no perfil do Instagram.

Sem citar os nomes dos atores, o sindicato apontou a irregularidade. "O SATED-RJ repudia a produtora A Fábrica e a Netflix que prioriza o lucro a todo preço em detrimento do respeito ao trabalhador da arte e reafirma seu compromisso em defender os direitos dos artistas".





