Edson Celulari celebrou a chegada dos 66 anos em uma festa em Nova York, nos Estados Unidos. O ator compartilhou fotos da comemoração nas redes sociais, exibindo cliques com amigos e familiares, como os três filhos.





Enzo, de 26 anos, e Sophia, de 21, são fruto da relação com a ex-esposa Claudia Raia. Já Chiara tem 2 anos e é filha do ator com Karin Roepke, com quem é casado desde 2017.

"66. Rodeado de amigos, grudado na família. Obrigado. Para se guardar no coração", afirmou na legenda da postagem no Instagram. Entre os amigos que aparecem nas fotos da festa estão atores de "Fuzuê" , novela que Celulari estreou na Globo recentemente.

O ator posou a lado de Lilia Cabral, Fernanda Rodrigues, Douglas Silva e Nicolas Prattes. Veja abaixo as fotos compartilhadas:





