Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira

Paolla Oliveira, de 42 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (28) para compartilhar registros nos quais aparecia com o rosto natural, sem nenhuma edição com filtro. A atriz ainda aproveitou o momento para comemorar a nova decisão do Instagram.



O que aconteceu?

A plataforma pertencente à Meta decidiu encerrar filtros criados por terceiros na rede social. Dessa forma, a partir de 2025, os filtros serão reduzidos. Só ficarão no Instagram aqueles criados pela própria empresa. Paolla celebrou a redução dos filtros.



“Como pode postar uma foto despretensiosa ainda ser um ato de coragem, né?! Filtros mágicos resolvem quase tudo em segundos, mas já sabemos que essa facilidade cobra caro!”, iniciou.



“Cobra a paz com nossa autoestima e nossa sanidade mental. Hoje, minha selfie corajosa é para comemorar o fim dos filtros de usuários no Instagram”, acrescentou a intérprete, que esteve no elenco da segunda temporada de “Justiça”.



Nos comentários da postagem, fãs rasgaram elogios a ela. “Para que filtro se é perfeita?”, escreveu um. “Tranquilidade estampada na cara”, opinou um segundo. “Nunca precisou de filtro”, afirmou uma terceira. “Maravilhosa”, disse ainda uma quarta internauta.

Paolla Oliveira curte dia de sol e posa de biquíni Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira posta foto sem filtro Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira está longe das novelas desde 2023, quando protagonizou 'Cara e Coragem' Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira faz clique durante viagem de carro Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira exibe madeixas castanhas Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira Reprodução Instagram - 29.8.2024





