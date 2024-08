Reprodução: Instagram Bruna Biancardi

Bruna Biancardi contou , na manhã desta quarta-feira (28), que não demonstra afeto em público com Neymar na Arábia Saudita . O atleta joga pelo clube Al-Hilal e, por isso, mora em Riad. A influenciadora, então, abriu uma caixinha de perguntas para falar sobre os costumes do local .

"Casal pode se beijar ou andar de mãos dadas aí?", questionou uma internauta. "As pessoas andam aqui de mãos dadas, alguns casais, alguns não", iniciou. "Então, acredito que possa [andar de mãos dadas]. A gente fica meio perdido se dá a mão, às vezes a gente dá ou não dá, depende do lugar que estamos", explicou ela.

"Não pode grandes demonstrações de carinho e afeto, pelo que sabemos. Estou falando com base no que vejo e com o que me falaram", relatou. "Então, a gente evita, a gente não se beija em público, a gente anda no máximo de mãos dadas", concluiu.

Além disso, ela também respondeu uma dúvida a respeito do preconceito com mulheres estrangeiras. "Gente, zero. Pelo menos comigo e com as pessoas que estão com a gente, nunca sentimos isso. Nenhum tipo de preconceito, nem em relação às roupas. Óbvio que a gente procura usar as roupas que respeitem a cultura deles. As pessoas são muito respeitosas e cada uma respeita o seu espaço", afirmou Biancardi.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .