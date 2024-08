Reprodução: X Jeremy Allen White em ensaio de outono para a marca Calvin Klein

O ator Jeremy Allen White estrelou a campanha de outono da marca Calvin Klein e as fotos foram divulgadas na última terça-feira (27) . Essa não é a primeira vez que o artista é o rosto de uma coleção da empresa: no início deste ano, o americano também participação da campanha de inverno.



No ensaio fotográfico, o protagonista da série "The Bear" aparece sem camiseta e sensualizando com as roupas da marca. Em um dos cliques, Allen White posa apenas de cueca e também na piscina. Além disso, a grife também postou um vídeo do artista durante o ensaio.









Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com o ensaio do ator. "Ai, esse homem é tudo", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Apoio ela [Rosalia, namorada do ator] a dividir [ele] comigo", ironizou um segundo. "Eu amo ele", acrescentou uma terceira.

Jeremy Allen White se tornou internacionalmente conhecido por estrelar a série "The Bear". Além disso, ele também participou do elenco de "Shameless" e fez aparições nas obras "Law & Order" e "Law & Order: Special Victims Unit".

