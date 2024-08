Reprodução/Instagram Bruna Biancardi abre álbum de fotos do aniversário do filho de Neymar

Bruna Biancardi abriu um álbum de fotos do aniversário de 13 anos de Davi Lucca , filho de Neymar com Carol Dantas. A influenciadora mostrou celebração intimista feita no final de semana na Arábia Saudita, onde o jogador mora.

A família aproveitou um dia na piscina e o aniversariante curtiu a data especial ao lado dos irmãos, Valentim e Mavie.

"Dumpzinho desses dias gostosos com pessoas especiais", escreveu Biancardi na legenda da publicação.

Assim como em outras publicações, a influenciadora limitou os comentários.

Irmã de Bruna Biancardi rebate críticas por visitar a casa de Neymar

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, rebateu um internauta nesta segunda-feira (19) que a criticou por estar na casa de Neymar Jr. para visitar a irmã e a sobrinha, Mavie. Em 2023, Bianca chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre a traição do jogador de futebol com a irmã, que estava grávida.

"Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos. O perdão deveria ser admirável, não o contrário", disparou.

