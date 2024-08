Getty Images/David Livingston Armie Hammer





O ator Armie Hammer contou para os seguidores que tem passado por uma situação difícil financeira após as acusações de canibalismo. Na noite desta terça-feira (27), o astro de "Me Chame pelo Seu Nome" disse que estava vendendo sua caminhonete por não ter como pagar pelo combustível.

"Estou de volta a Los Angeles há algumas semanas. Essa é a minha caminhonete, comprei ela para mim em 2017 como um presente de Natal para mim mesmo, porque já tive carros grandes antes. Amei essa caminhonete intensamente, saí com ela para acampar várias vezes, fizemos longas viagens e trouxe ela para uma última viagem juntos para a loja de carros", disse Armie no vídeo.

Ele explicou que desde que se mudou, vem enfrentando problemas financeiros. "Desde que voltei a Los Angeles, gastei cerda de 400 ou 500 dólares de combustível e não posso mais arcar com isso", contou.

Como ele não anda a pé pela cidade, ele decidiu que iria comprar um carro mais em conta. "Provavelmente, vou gastar 10 dólares de combustível com ele por mês."

Acusações de canibalismo





O ator Armie Hammer ficou internado em uma clínica de reabilitação na Flórida, em 2021, enquanto enfrenta denúncias sobre abuso sexual e prática de canibalismo. De acordo com a Vanity Fair, o ator americano de 34 anos teria concordado permanecer na rehab o tempo que precisasse para "ficar saudável".

Segundo a revista, Hammer teria entrado em contato com a ex-mulher, Elizabeth Chambers, para informar que estava deixando as Ilhas Cayman, onde estava há alguns meses, para se internar na clínica, em busca de tratamento para o vício em drogas ilícitas, álcool e sexo. Elizabeth teria apoiado a decisão.





Fortes acusações

Em 2021, vazaram na internet imagens de uma suposta conversa de Hammer com uma mulher, em que o ator se diz “100% canibal”. Desde que as conversas foram postadas em uma conta no Instagram, outras mulheres deram declarações reiterando o teor de diálogos com Hammer não somente sobre fetiches envolvendo canibalismo, mas também abuso e estupro.

Ainda em janeiro, Paige Lorenze, de 22 anos, deu entrevista ao Daily Mail revelando supostos detalhes de seu namoro com ator com detalhes sobre agressões físicas e ameaças.

Em março, uma mulher chamada Effie prestou queixa contra o ator, de acordo com o portal TMZ, e a polícia Los Angeles abriu uma nova investigação contra o artista. A mulher afirmou que Hammer a estuprou por mais de quatro horas em abril de 2017, além de ter batido sua cabeça contra a parede e outras agressões.

Por enquanto, não há processos correndo na Justiça em decorrência das denúncias.