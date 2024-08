Reprodução/Instagram Gabriella Gaspar afirma ser mãe de filha de Neymar





Recentemente, Neymar realizou um novo exame de DNA para verificar a paternidade de uma menina de 10 anos, Jázmin Zoé , filha da ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Esta afirma que Jázmin é fruto de um breve relacionamento que teve com o jogador de futebol.

Gabriella Gaspar entrou na Justiça para confirmar a suposta paternidade de sua filha. Neymar já passou pela coleta de material genético em Belo Horizonte, e o resultado do exame deverá ser divulgado em breve.





Quem é Gabriella Gaspar?





A ex-modelo, que atualmente trabalha como estoquista, relatou que teve uma "ficada" com Neymar em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013, após uma vitória da Seleção Brasileira. "Ela era modelo e estava em Santa Cruz de La Sierra, onde teve um jogo do Brasil, com o Neymar. Ela conheceu ele, e eles ficaram," afirmou o advogado Ângelo Carbone, que representa Gabriella, ao GLOBO em janeiro deste ano.



No processo movido no Brasil, Gabriella solicita a realização de um exame de DNA e, caso a paternidade seja confirmada, o pagamento de uma pensão mensal de 30 mil euros (aproximadamente R$ 178 mil), além do pagamento retroativo aos dez anos de vida da menina.

Gabriella alega que tem tentado entrar em contato com Neymar e sua família, sem sucesso. Ela anexou ao processo mensagens privadas enviadas ao jogador, seu pai, sua mãe e sua irmã pelo Instagram, que datam de dezembro de 2022.

Caso a paternidade seja confirmada, Jázmin Zoé será a quarta filha de Neymar. Ele já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, de seu relacionamento atual com Bruna Biancardi; e a recém-nascida Helena, com a influenciadora Amanda Kimberlly.