Reprodução/Instagram Jaquelline quebra silêncio após Lucas Souza assumir bissexualidade

A vencedora d' A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski , desabafou nas redes sociais sobre o ex-namorado e ex-colega de confinamento, Lucas Souza após a troca de farpas do ex-casal na última quinta-feira (22).No X, antigo Twitter, a cantora detonou o militar nesta sexta-feira (23) e afirmou que quer distância dele.



A treta começou após Lucas comentar nas redes sociais sobre o reality show De Férias com o Ex e a possibilidade dele participar do programa. Jaquelline, no entanto, sentiu que o post se tratava de uma indireta a ela. O ex-marido de Jojo Todynho contou que a campeã o procurou para ver a possibilidade de estarem num outro reality de casal.

Após o caso, Jaquelline expôs as ligações do ex e pedidos dele para que conversassem. Nos prints publicados pela cantora, é possível ver uma troca de mensagens em maio, um mês após o anúncio do fim do namoro.



Jaquelline disse na publicação: "Tá aqui quem ficava ligando (risos). Eu liguei dois meses atrás, sim, para falar para você devolver o que ficou na sua casa que era meu. Mas como não atendeu, deixei pra lá. Não sou você que fez merda e, depois, tava você na porta da minha casa querendo falar comigo. Depois de ter me ofendido simplesmente porque lhe defendi do Nego Di".

Ela continua: "De você, quero mais é distância. O que eu vivi com você foi de verdade. Pra mim, só que acabou porque você mostrou quem era no dia a dia. E vai à merda. Me deixe em paz, c*ralho. Tô com meus negócios desabando, com mais 50 funcionários dependendo de mim, e fica nessa palhaçada. Vai caçar o que fazer antes que eu fale tudo o que você falava por trás de mim e da minha família pro seu amigo. Tá sozinho porque você era uma cobra com quem lhe ajudou".

Segundo Jaquelline, Lucas "se esconde" das polêmicas em que está envolvido: "Faz merda com todo mundo e quer pagar de santo. Comigo não cola, não. Sou grata a quem me ajudou e me ajuda. Ao contrário de você, nunca me escondi atrás de ninguém. Passei pelo cancelamento sozinha, sem usar ninguém. Passei por um reality e fiz de tudo pra proteger quem eu amava. Temos que ser bons para as pessoas. Agora, burra, não".

Ela então finaliza relembrando a participação de Lucas n'A Fazenda 15 e sua desistência: "Ganhei porque superei meus limites, fui de verdade. Não venha agora você ou alguém me falar merda. Saiu porque quis, e eu sofri com isso na época. Não venha me falar merda e contestar meus sentimentos".

