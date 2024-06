Reprodução: Instagram Jaquelline Grohalski e Davi Brito

Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15, foi questionada por Matteus Amaral nesta quinta (27) depois dos rumores de que ela está em um affair com Davi Brito, campeão do BBB 24, reality apresentado por Tadeu Schmidt. Alegrete fez um vídeo do momento em que perguntou sobre a possível relação entre os ganhadores dos realitys.

"É meu amigo, gente", disse Jaquelline, que aparece ao lado de Davi no vídeo. "Eu não posso me envolver em polêmicas", acrescentou. Ela, então, justificou o motivo da mão do baiano estr em suas pernas: "Davi estava cansado e colocou a mão dele para descansar. Veio de Salvador, tadinho. Tão inocente ele", ironizou.

Os rumores do possível affair entre Jaquelline Grohalski e Davi Brito aumentaram depois de viralizar uma foto dos dois fazendo um coraçãozinho com as mãos dentro de uma van. Por conta disso, os fãs dos ex-realitys especularam acerca de um relacionamento entre os dois.



Davi Brito, campeão do BBB 24, entrou no reality namorando com Mani Rego. Ao longo da trajetória do baiano no programa dirigido por Boninho, a ex-namorada do motorista de aplicativo fez torcida a favor de Davi. No entanto, após a final do Big Brother Brasil, o recém vitorioso e Rego terminaram o relacionamento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.