Reprodução: Instagram Lucy Alves e Indira Nascimento

As atrizes Lucy Alves e Indira Nascimento confirmaram, nesta sexta (23), o término do namoro após 6 meses juntas . As artistas se conheceram na novela "Travessia", na qual ambas participaram do elenco.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, elas anunciaram aos fãs que a relação chegou ao fim. "O tempo que passei com Indira Nascimento foi muito importante e especial para mim", iniciou Lucy Alves, que atualmente vive a personagem Lilith em "Renascer".

O início do texto divulgado por Indira Nascimento é o mesmo que o da ex-companheira. "Aprendi e creesci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeito a Artista e a Mulher que ela é", afirmou o ex-casal.

"Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco", finalizaram. As atrizes começaram a namorar após o Carnaval de 2024. Indira Nascimento é conhecida pelos seus papéis nas obras "3%" e "Um Lugar ao Sol".

Lucy Alves, cantora e atriz, ganhou notoriedade ao protagonizar a novela "Travessia" com Jade Picon e Chay Suede. Além disso, em 2022, ela lançou o álbum "Perigosíssima".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .