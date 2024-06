Reprodução Lucas Souza é acusado de agredir ex-namorado Laéllyo Mesquita

O designer de moda Laéllyo Mesquita revelou na madrugada desta quinta-feira (20) que foi agredido pelo ex-namorado Lucas Souza. Recentemente, a dupla teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais, que ilustravam momentos do breve relacionamento de seis meses.

"Fiz uma denúncia para poder fazer uma queixa contra isso. A única coisa que eu esperava era um posicionamento. Cheguei a falar com ele, mas não obtive retorno. Aguardem estas próximas semanas porque quem vai falar a verdade, vai soltar tudo, sou eu", disse Laéllyo.

"Eu jamais aceitaria um convite para entrar em um reality para ser ex de qualquer pessoa. Eu entro pra ser o estilista, o cara que tem uma superação de vida incrível, o cara que batalhou. Eu estou na internet desde 2012. Nunca precisei querer subir na história de ninguém para ganhar mérito para nada. Eu não preciso expor ninguém para poder ter fama porque eu sempre corri atrás das minhas coisas", apontou.

Laellyo Mesquita, ex de Lucas Souza, faz revelações após vídeo íntimo vazado

O designer Laéllyo Mesquita se manifestou sobre o vazamento do vídeo íntimo com Lucas Souza. No sábado (8), o influenciador revelou suspeitas de quem teria exposto o conteúdo privado e também indicou ter vivido conturbações durante o relacionamento secreto com o ex-peão de "A Fazenda".

Através dos Stories do Instagram, Laéllyo Mesquita lamentou o vazamento do vídeo que reúne diversos momentos de casal ao lado do ex-militar. Apesar disso, ele diz estar com a consciência tranquila, afirmando que nunca expôs o antigo companheiro.

"Quem fez esse vídeo foi o próprio Lucas, quando a gente estava junto, estávamos bem, e assim como ele confiou e eu confiei, as pessoas que estão em casa também tem amigos, tem colegas e pessoas que confiam, que você compartilha coisas quando você está bem. Foi isso que aconteceu e acabaram usando de má-fé, resolveram compartilhar esse vídeo antigo agora", apontou a desconfiança de amigos.

Laéllyo Mesquita revelou que o relacionamento com Souza durou cerca de seis meses, antes do reality show "A Fazenda 15". Ele também afirmou que durante o romance a dupla conviveu nas respectivas cidades e com familiares.

O designer contou que Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15" e ex-namorada de Lucas, teria lhe abordado surpresa sobre ele nunca ter vazado o relacionamento com o ex-militar.

"E nunca fiz isso, sabe? Jamais fiz isso. Eu já tive oportunidades quando ele estava no reality, poderia ter mandado vídeos, o que se passou na minha relação com Lucas, de traição, de agressão, de tudo o que passou. [Isso], quem sabe sou eu que vivi, entendeu? Eu e ele. Nunca vim aqui para poder expor nada. Agora não vou admitir ninguém chegar no meu direct ou no meu WhatsApp, querer vir me ameaçar e querer vir mandar mensagem denegrindo a minha imagem", destacou.