Reprodução/Divulgação Silvia Abravanel em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record

Silvia Abravanel dediciu justificar a pecha de "brava" que ganhou após ter sido grosseira com a equipe do Bom Dia & Cia. Embora negue a fama, a apresentadora reconheceu que cobra demais dos colegas de trabalho, e culpou Silvio Santos por essa característica . "Sou muito ferrenha no trabalho, as pessoas falam que eu sou brava. Eu não sou, é que eu gosto das coisas muito certinhas", disse.

E prosseguiu: "E ele [Silvio Santos] me ensinou isso, aprendi a duras penas, com muito grito e muito xingamento", contou a Carolina Ferraz no Domingo Espetacular desse domingo (5).

Silvia disse que ser filha de Silvio é conviver com dois homens diferentes. "Tem o Silvio Santos apresentador, o chefe, meu diretor, e tem o Senor Abravanel. E eu pedi para dividir o pai do chefe, porque aquilo estava atrapalhando o nosso relacionamento pessoal. No momento que eu consegui dividir isso, tudo ficou muito mais fácil", declarou.

E como é o Senor pai? "É um homem incrível, bravo, ele sempre foi pai quando tinha que ser. Não é aquele paizão de pegar no colo, colocar na cama, ajudar a fazer lição de casa. Mas eu não posso dizer 'ah, meu pai falhou nisso', porque ele é o meu melhor amigo", pontuou.

"Com o pai, aprendi a ter caráter, dignidade, responsabilidade, honrar meus compromissos, ser justa e correta. Como chefe, a mesma coisa, nunca diferenciou ninguém, sempre fez a gente tratar bem os funcionários. E eu levei isso comigo, não queria ser tratada como filha do dono", afirmou.

E ainda constou que nunca recebeu privilégios por ser herdeira do dono do SBT. "Eu comecei como assistente de estagiária, bem debaixo mesmo. Porque sou formada em Medicina Veterinária, eu queria trabalhar com animais. Mas o sonho dele era que eu trabalhasse com ele", lembrou. "Mas nada foi de mão beijada, eu sempre tive que batalhar por cada quadradinho. Tive que fazer o meu melhor e conquistar."

"Ele me fez aprender tudo mesmo, e eu exigi que não tivesse tratamento diferenciado. Ele tinha muito orgulho de ter a filha dele ali com ele, mas me tratar como filha diante dos outros funcionários estava me atrapalhando", contou. "Pra virar apresentadora, ele falou: 'Se vira aí, você já se virou para tanta coisa'", ressaltou Silvia, que virou apresentadora após o Juizado de Menores proibir que crianças comandassem o Bom Dia & Cia.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho