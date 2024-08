Reprodução Instagram Carla Vilhena

Carla Vilhena, de 57 anos, resolveu romper o silêncio sobre a “CNN Brasil”, canal no qual trabalhou entre os anos de 2020 e 2022. A apresentadora teve uma quebra de expectativas e pediu demissão do veículo.



As declarações foram dadas em entrevista ao podcast "Vem Pod Chegar". “Achei que eu fosse ter oportunidades de fazer uma coisa que eu sempre sonhei, que era cuidar de notícia internacional, de viajar, fazer entrevistas com pessos de outros países, usar a estrutura da CNN internacional, e não é assim que funciona”, relatou.



Vilhena ainda comentou da diferença entre a franquia brasileira e a americana da CNN e ressaltou a frustração das expectativas. “A CNN Brasil é franquia, isolada. Então a expectativa que eu criei que não deu muito certo”, explicou.



“Se você chegar em qualquer lugar do mundo e falar que trabalha na CNN, todo mundo vai saber o que é. Então essa era a minha expectativa, eu acho”, acrescentou ela, que também já passou pelo jornalismo da Globo.



Perda de espaço

Um dos jornalísticos que apresentava teve uma redução de três horas para duas. Carla, no entanto, se mostrou favorável ao enxugamento de uma hora da atração. “Encarei o desafio de fazer um jornal com poucos recursos na época, com equipe reduzida e um jornal extremamente longo. Quando passou de 3h de duração para 2 horas, eu fiquei extremamente aliviada”, afirmou.



“Noticiaram que a 'Carla perdeu espaço', e eu falei: 'Graças a Deus'. Estava enlouquecendo. Eu precisava ter um jornal mais coerente e não podia fazer aquilo com 3h de duração”, finalizou.

