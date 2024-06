Reprodução/Instagram Carla Vilhena impressiona ao mostrar antes e depois da pandemia

Carla Vilhena publicou um desabafo nas redes sociais ao mostrar um antes e depois da pandemia de Covid-19. A jornalista compartilhou uma foto do ano passado e uma deste ano e impressionou os seguidores.

A apresentadora explicou que ficou sedentária na época do isolamento, ganhou peso e foi com o emocional abalado.

"A pandemia deixou marcas diferentes em cada um, mas tenho a impressão de que ninguém saiu ileso desse momento tão difícil. O sofrimento de perder amigos e parentes, de ver tantos brasileiros morrerem, tanta gente com sequelas, outros com problemas econômicos, o medo e a tristeza que nos acompanharam nesses últimos anos, o estresse profissional de lutar contra a desinformação criminosa, a inatividade física pela primeira vez na minha vida, tudo isso mexeu com meu equilíbrio", disse ela.

Carla comentou que sentiu mudanças significativas no corpo. "O sedentarismo também teve consequências em minha saúde. Quem me tirou dessa situação e se tornou uma bênção na minha vida: você, nutricionista Laís Murta, indicação da poderosa Solange Frazão. E veja a importância desse gesto: duas mulheres que estenderam a mão para ajudar esta outra mulher, que hoje está aqui, vindo a público agradecer do fundo do coração".

"Desejo que todas as bênçãos celestes iluminem a existência e o trabalho de vocês, e que mais e mais mulheres encontrem a generosidade e a gentileza de outras mulheres. Juntas, somos incríveis", concluiu ela.

