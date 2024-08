Reprodução: Instagram Faustão e Renata Ceribelli em entrevista que irá ao ar neste domingo (18)

O Fantástico revelou, neste domingo (18), que Faustão estará na atração para dar uma entrevista em homenagem ao apresentador Silvio Santos , que morreu aos 93 anos no último sábado (17) . A Globo fará uma edição especial ao dono do SBT e irá abordar a trajetória do comunicador no programa dominical.

"O Fantástico especial dedicado à memória de Silvio Santos traz uma entrevista exclusiva com Fausto Silva. Em conversa com Renata Ceribelli, o apresentador destaca a sua admiração ao gênio da TV brasileira: “A vitalidade e a energia para todos os tropeços da vida; Fausto também fala sobre o seu estado de saúde”, publicou no Instagram a conta oficial do Fantástico.

Nos comentários da publicação, os internautas se emocionaram com a notícia. "Que saudade do Faustão!", afirmou um usuário. "Nao vou perder o Fantástico hoje so por causa do Faustão!", acrescentou um segundo.

"Que bom ver você, Faustão, saudades de você no Domingão", declarou um terceiro. "Fausto é outro ícone da televisão brasileira. Te amo, Fausto. Não perco por nada esta entrevista", se emocionou uma quarta.

