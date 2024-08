Reprodução Silvio Santos não queria velório público

A família Abravanel deixou uma mensagem exposta na porta na porta do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo . No local, será realizada a cerimônia de despedida a Silvio Santos , restrita a amigos próximos e familiares, neste domingo (18).

O apresentador morreu aos 93 anos no sábado (17), em São Paulo, devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1) . Segundo informações do boletim do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o dia 1º de agosto, Silvio faleceu às 04h50.

A carta exposta no cemitério deixa a mensagem divulgada ontem pela família , em que ela expressa gratidão ao público e revela que o desejo do Senor Abravanel, nome de batismo de Silvio Santos, era ter uma cerimônia judaica privada.

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós, hoje, estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida: ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica”, diz a mensagem.





Silvio era o filho mais velho da imigrante turca Rebecca Caro (1907-1989) e do empresário grego Alberto Abravanel (1897-1976), ambos judeus que chegaram ao o Brasil em 1924. O apresentador nasceu no Rio de Janeiro, em dezembro de 1930.



O 'dono do baú' deixa a esposa, Iris Abravanel e seis filhas, Cintia Abravanel, nascida em dezembro de 1962, Silvia Abravanel, nascida em abril de 1971, Daniela Beyruti, nascida em 1976, Patrícia Abravanel, nascida em 1977, Rebeca Abravanel, nascida em 1980 e Renata Abravanel, nascida em 1985.

