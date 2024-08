Reprodução: Instagram Silvio Santos

Silvio Santos , ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos no último sábado (17). Após a confirmação do falecimento do apresentador, a família Abravanel afirmou à imprensa o desejo do comunicador de ter uma cerimônia judaica quando viesse a óbito. Entenda a baixo o que significa ser judeu sefardita como o empresário.



Relação do apresentador com a religião

Silvio Santos, que possui Senor Abravanel como nome da nascença, era filho do casal de imigrantes Rebeca Caro e Alberto Abravanel. Os pais do comunicador eram judeus sefardistas . Mas o que isso significa?

Ser judeu sefardita diz respeito aos descendentes de judeus originários de países como Espanha e Portugal. Em um programa do apresentador, nos anos 80, ele explicou a origem de seu nome: " Meu nome é Senor Abravanel. É Senor porque o homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal. Depois, foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando, era o Dom Isac Abravanel, consertou as finanças da Espanha", detalhou.

"Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos disseram: "Você fica e o povo judeu vai". E ele falou: "Não, o povo judeu vai e eu vou junto". E foi para a Grécia, de lá então, meu pai e meu avô tiveram o título de Senor Dom Abravanel, e aqui no Brasil não existe Dom. O título que meus antepassados ganharam, no ano de 1490 e poucos, o Dom Isaac Abravanel, foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América", relatou o empresário.

Silvio Santos ainda afirmou, no mesmo programa, que o pai escolheu chamá-lo de Senor, após falarem que "Dom" seria frescura no Brasil. " "Então, no Brasil, disseram para o meu pai: "Dom é frescura", então ele colocou Senor Abravanel. Senor quer dizer Dom Abravanel ", finalizou ele.

Assista o vídeo da explicação de Silvio Santos sobre a origem de seu nome

















Enterro do apresentador foi marcado por cerimônia judaica



No último sábado (17), a família Abravanel publicou um comunicado sobre o desejo de Silvio Santos de não possuir um velório. "Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós, hoje, estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida: ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica”, diz a mensagem.

Na tradição judaica, o corpo é enterrado sem enfeites e flores. De acordo com a Congregação Israelita Paulista, entidade que representa a comunidade judaica, o objetivo é "frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.