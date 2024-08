Reprodução: Instagram Silvio Santos

Silvio Santos , um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17) . O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu . A TV Globo afirmou, em um comunicado à imprensa, que irá alterar a programação de hoje em homenagem ao apresentador.

“O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs”, afirma a emissora Globo sobre a morte de Silvio Santos.

A TV Globo fará uma homenagem neste sábado (17) após a novela "Renascer". A emissora irá exibir um ‘Globo Repórter especial’ sobre histórias da vida e da trajetória do apresentador, que estava previsto ir ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio Santos. Após o Globo Repórter, a programação segue com "Estrela da Casa" e "Altas Horas".



Após o anúncio do falencimento do apresentador, a emissora dedicou um espaço para realizar a cobertura da morte do comunicador. O "Jornal Hoje" será estendido e o "Caldeirão com Mion" vai ao ar, com entradas em todos os intervalos do plantão do "Jornal Nacional", com Renata Vasconcellos e Cesar Tralli trazendo as principais atualizações, ultimas informações e repercussões da morte do apresentador. Já os programas "Globo Esporte" e a "Edição Especial" estão cancelados, assim como a "Sessão de Sábado".



No próximo domingo (18), o "Domingão do Huck" terá uma edição especial ao vivo e, por isso, a estreia da terceira temporada da "Batalha do Lip Sync" será adiada para o domingo da próxima semana. Ao final do dia, o "Fantástico" fará uma cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de Silvio Santos.



Morte do apresentador

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17). A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT, emissora do comunicador. O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu.

A primeira internação do comunicador foi no dia 18 de julho após ter sido diagnosticado com H1N1, vírus que se manifesta como infecção respiratória. O apresentador chegou a melhorar, mas no dia 1 de agosto retornou ao hospital e, desde então, estava internado. Os familiares de Silvio Santos se pronunciaram e desejaram boas energias para ele.

Tiago Abravanel, neto do apresentador, falou sobre o estado de saúde em entrevista à revista Quem. "Graças a Deus, ele está super bem assistido por todos os médicos", afirmou o artista. "Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo, se Deus quiser", pediu ele, na última quarta-feira (14).

